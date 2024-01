Cecilia Rodriguez in ansia per Aspirina, porta la cagnolina dal veterinario: «Dobbiamo capire se ha una malattia»

Si dice che i cani siano i migliori amici dell'uomo e della donna. Ma per la maggior parte dei proprietari sono molto di più: un vero e proprio membro della famiglia, al pari di un fratello o di un figlio. E lo sa bene Cecilia Rodriguez che sta affrontando ore di tensione e preoccupazione a causa della sua Jack Russel Aspirina.

La sorella di Belen ha anche un altro amico a quattro zampe, Ercole. Ma Aspirina, cagnolina italo-argentina e protagonista di molti scatti, oltre a essere carinissima è la cocca di Cecilia, tanto che quando nel 2019 era stata operata, lei l'ha portata a spasso in passeggino. Anche ora Aspirina non sembra stia passando un bel momento, tant'è che deve fare un test per capire se ha una malattia.