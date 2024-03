Melissa Satta, passione tennis: il richiamo a Berrettini e il pessimo voto in pagella

di Cristina Siciliano

Melissa Satta sul campo da tennis. La showgirl ormai si è fatta travolgere dalla passione, tant'è che sembra non voler mollare la racchetta. Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, Melissa Satta sta dedicando del tempo a se stessa. Da sempre appassionata di sport, la showgirl ogni giorno cerca di ricordare ai suoi follower che darsi da fare con il tennis dà sempre ottimi frutti. O quasi. Melissa infatti ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che la riprendono durante gli allenamenti sul campo da tennis ma con scarsi risultati.

Melissa Satta e il tennis

Nonostante la rottura con Matteo Berrettini, la showgirl ammette che sul campo da tennis ha ancora tanto da imparare. «Sulla battuta devo migliorare ancora tanto». Sono queste le parole che Melissa Satta ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La relazione

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati la coppia dell'estate 2023. I due dopo alcuni mesi di frequentazione e di conseguente esposizione mediatica, (periodo fine 2022, inizio 2023) hanno ufficializzato la loro storia d'amore tramite i loro profili social. Il primo avvistamento è avvenuto a gennaio 2023, al Forum di Assago per la partita dell'Olimpia Milano in una sfida di Eurolega di basket. Melissa Satta e Matteo erano seduti vicini e, dopo il match, hanno cenato in un locale milanese dove si sono baciati. Purtroppo però anche le cose belle hanno una fine: più tra tutte la loro storia d'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA