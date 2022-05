Meghan Markle, il diktat da Buckingham Palace: «Lei ed Harry stiano lontani dal Giubileo. La regina è in pericolo»

La Regina Elisabetta si appresta a festeggiare il suo Giubileo nonostante qualche piccolo problema di salute che l'ha tenuta lontana dalla vita pubblica, ma in molti si chiedono se Harry e Meghan Markle saranno a Londra per l'occasione. Allora secondo voci di palazzo da Buckingham Palace sarebbe arrivato un diktat secondo cui i duchi di Sussex devono essere tenuti alla larga per evitare di mettere in pericolo la sovrana.

Leggi anche > Chiara Nasti è incinta, Mattia Zaccagni lo svela in campo: le parole dopo l'annuncio

La Regina Elisabetta festeggerà i suoi 70 anni sul trono il 2 giugno, ma la partecipazione del nipote Harry e della moglie Meghan ai festeggiamenti è ancora incerta. «Ho davvero l'impressione che Harry e Meghan amino tutte le speculazioni sul fatto che verranno o meno per il Giubileo», ha detto l'esperto reale Richard Eden nel corso del talk show di MailOnline, "Palace Confidential".

«Quelle che dovrebbero essere le meravigliose celebrazioni dell'incredibile lungo regno della regina, sono diventate una specie di saga, del tipo 'verranno-non verranno?'», ha continuato Eden. Sul tabloid The Sun, invece, Richard Kat ha scritto: «Penso che sia tragico per lei. L'ultima cosa che vuole sono queste continue e aspre liti con i suoi nipoti e la famiglia. Hanno avuto così tanti problemi negli anni '90 che speravano di essersi lasciati alle spalle, ma questo è in qualche modo anche peggio e deve essere enormemente difficile per lei e piuttosto disperato».

Ecco perché sembra che a Harry e Meghan sia stato detto esplicitamente di «stare lontani dal Giubileo». La Regina è già alle prese con condizioni di salute non proprio favorevoli ed è necessario risparmiarle ulteriori problemi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA