Chiara Nasti è incinta, Mattia Zaccagni lo svela in campo: le parole dopo l'annuncio

Chiara Nasti e il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni stanno per diventare genitori. L'influencer è incinta e il calciatore lo ha annunciato sul campo, in modo spettacolare. La coppia ha svelato la bella notizia durante la partita Spezia-Lazio dopo che Zaccagni ha esultato con un pollice in bocca e il pallone sotto la maglietta. Un chiaro messaggio che ha dato il via alla Nasti per ufficializzare il tutto sui social: «Ti aspettiamo amore mio».

Leggi anche > Amici 21, Celentano contro Peparini: «Non capisci nulla di danza». La coreografa furiosa «Non te lo permetto»

La coppia aspetta il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l'attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Provedel aveva appena regalato alla Lazio con un autogol la possibilità di pareggiare con lo Spezia, portando il risultato sul 2 – 2. Prezioso nell'autogol è stato l'intervento di Mattia Zaccagni, che ha esultato così.

Dopo il gesto del suo compagno, Chiara Nasti ha pubblicato la foto accompagnandola con una dolce didascalia: «Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy». I due non hanno fornito ulteriori dettagli e il pancino è appena accennato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA