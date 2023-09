Marica Pellegrinelli: «I figli del tuo compagno sono un dono, Aurora per me lo è stato»

di Redazione web

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno condiviso dieci anni della loro vita: la loro storia d'amore è cominciata nel 2009, poi, nel 2014 si sono sposati e, infine, nel 2019 hanno annunciato la separazione. In questo arco di tempo, hanno avuto due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Marica, però, ha avuto modo di conoscere molto bene anche Aurora Ramazzotti che, in una recente intervista, ha descritto come un dono.

Le dichiarazioni di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli, in una recente intervista rilasciata al settimanale F, è tornata a parlare della sua storia d'amore con Eros Ramazzotti: «Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso». Ora, la modella è felice insieme al compagno, il dj William Djoko, con il quale fa coppia fissa ormai da due anni e mezzo.

Marica Pellegrinelli ha, poi, parlato anche del rapporto con Aurora Ramazzotti: «Aurora è stata "mia figlia" per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato.

Marica Pellegrinelli pronta per un altro figlio?

Qualche tempo fa, Marica Pellegrinelli aveva condiviso sui social il suo dolore per la malattia che l'aveva colpita, un tumore all'ovaio, questo, però, non le ha tolto la voglia di diventare di nuovo mamma: «Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni. Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento».

