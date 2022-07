Mara Venier stremata dal caldo, l'appello disperato ai follower: «Voi che fate??» FOTO

Zia Mara chiama a rapporto i fan. In questo 22 luglio estremamente caldo, la conduttrice di Domenica In interagisce con i follower attraverso un post su Instagram: «Che fate??». Stremata dal caldo, Mara Venier si rifugia nei social e, a corredo di una sua foto in cui indossa un maglione di lana bianco, forse per richiamare il fresco dell'inverno. «Caldo ..troppo caldo !!!!! Uffaaaaaa, io quest’anno non lo sopporto più ….38 /40 gradi in questo momento….voi che fate???doccia fredda???» chiede Mara nazionale.

Le temperature di questi giorni non lasciano scampo a sudore e stanchezza. Gli esperti sostengono che questa estate da record durerà ancora per molto, per cui trovare soluzioni per fronteggiare il caldo è fondamentale. Alla domanda di Venier, pioggia di commenti tra cui anche cuoricini e complimenti da parte di colleghi e amici del mondo dello spettacolo. In primis Arisa, che scrive sotto la foto "Bella", seguita da molti utenti che rispondono con complimenti. «Chiusa in casa» risponde qualcuno, «Zia Mara ma perché hai messo la foto in cui indossi il maglione? Già qui a Roma stiamo morendo ma così mi sudano anche gli occhi!» chiede un'altro utente.

Il suo programma di successo, Domenica In, si è ormai concluso da due mesi e a settembre Zia Mara ripartirà al timone della nuova edizione. Una stagione fortuanta, quella appena conclusa, che ha consacrato Mara, ancora una volta, come la regina delle conduttrici, confermando la sua insostituibilità sulla poltrona del programma di Rai1.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 20:33

