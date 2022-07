Stefania Orlando, il mistero della scritta sulla spiaggia: «Viperelle»

Stefania Orlando in totale relax. La showgirl sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Puglia e, tra sole e mare cristallino, tiene sempre aggiornati i follower con stories e foto. Nel resort "Le cale d'Otranto", a Otranto, l'ex gieffina si gode l'estate afosa e torrida in corso. Bikini e fisico mozzafiato, Orlando si mostra in tutto il suo splendore e sempre sorridente e ironica. Un'ironia che non le manca neanche di fronte alla scritta "Viperelle" incisa sulla sabbia in riva al mare, che Stefania commenta con «Un regalo per me».

In realtà, è un vero e proprio gesto d'affetto da parte della fan che Stefania ha trovato in spiaggia, una sorpresa gradita.

La storia

Per chi ha seguito il Gf vip quando Stefania Orlando era tra i concorrenti, saprà che l'appellativo non è un'offesa alla showgirl, anzi. Quando era nella casa, il suo gruppo di fan esterno alla casa, era stato intitolato appunto come Viperelle, in linea con la sua ironia. In questo modo, infatti, hanno deciso di farsi chiamare le fan di Stefania dai tempi del reality, all'epoca vinto da Tommaso Zorzi. Quando la showgirl ha saputo del nome delle sue fan è apparsa da subito entusiasta. Una volta, la sua fanpage le aveva inviato anche un aereo con scritto "Sei la nostra vittoria - Viperelle" che ha fatto commuovere Orlando.

Gli episodi

Anche il marito, Simone Gianlorenzi, ha usato questo appellativo in una occasione in particolare. Dopo che l'ex marito di Stefania, Andrea Roncato, aveva parlato a "Live non è la D'Urso" rivelando che l'ex moglie l'aveva tradito con un altro uomo, alcune fan di Stefania hanno sollevato il dubbio sull'amore ancora forte fra Stefania e Roncato. Ma l'attuale martio Simone ha subito stroncato i rumors, rispondendo ad una fan: «Non è vero, viperelle». E anche altre volte, Simone si è rivolto alle sostenitrici di Stefania per chiedere loro di aiutare al televoto la moglie. «Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo» scriveva in un tweet.

