Ilaria Galassi, ex di "Non è la Rai": «Faccio la badante, accudire la 90enne Ausilia mi ha cambiato la vita»

Ilaria Galassi, uno dei volti protagonisti del piccolo schermo tra il 1991 e il 1995, modella e showgirl di "Non è la Rai", noto programma di Canale 5 e Italia 1, oggi a 46 anni racconta di fare la badante.

La biondina abbruzzese ha rivelato, in un'intervista a Fanpage, di accudire un'anziana di 90 anni, Ausilia, che le ha «cambiato la vita».

L'intervista

Prima del Covid, la Galassi gestiva col compagno un salone di parrucchieria, costretto a chiedere causa pandemia: «L'affitto era altissimo e, nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta». ha raccontato sofferente.

A trovarle l'attuale lavoro è stata proprio una cliente del negozio, che le chiese di occuparsi della madre, la novantenne Ausilia, nelle ore mattutine. Ilaria che non aveva ricevuto alcuna risposta dai curriculum mandati ai vari saloni di Roma, e conoscendo già il mestiere, accettò: «Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata».

L'unico obiettivo, come racconta la showgirl ai microfoni di Fanpage, è portare a casa soldi che permettano lei e suo marito di pagare l'affitto: «Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti».

L'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato di avere un bellissimo rapporto con l'anziana signora, che spesso le fa qualche regalo. Un lavoro che le ha portato serenità e pace. Grazie al tempo trascorso insieme tra chiacchiere e biscotti, Ilaria sta imparando tanti nuovi aspetti della vita, trasmessi dalla donna di cui si prende cura.

Tornare in tv

La Galassi non mente e afferma che non ha mai rinunciato al sogno dello spettacolo. Recentemente ha fatto il provino per l'Isola dei Famosi: «Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell'ultimo mi sono un po' ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: 'Hai tante qualità, ma non ti sai vendere'...».

Poi ha concluso: «Non so se il prossimo anno mi permetteranno di nuovo di fare il provino, li ho un po’ trattati male».

