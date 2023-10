Manila Nazzaro e Stefano Oradei più innamorati che mai (alla faccia degli hater): «Sei la mia vita»

di Redazione web

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele: i due sembrano essere più innamorati che mai e, ogni giorno, postano storie e foto su Instagram in cui sono insieme. L'ex Miss Italia e il ballerino non nascondono il loro amore che continua a crescere e, come hanno dichiarato a Verissimo, anche se, spesso, vengono attaccati sui social dagli hater, non hanno intenzione di nascondersi più.

La storia Instagram di Stefano Oradei

Stefano Oradei è molto attivo sul proprio profilo Instagram dove, ogni giorno, racconta ai suoi follower i nuovi progetti lavorativi in cui è impegnato e, ovviamente, il suo grande amore per Manila Nazzaro. In una delle sue ultime storie, il ballerino ha postato una romantica foto insieme alla sua compagna e ha scritto: «I sogni nella vita si avverano e ti riempiono l'anima di tutto quello che hai bisogno per l'eternità... si chiama amore».

Manila ha, quindi, ripostato la storia e ha aggiunto: «Sei la mia vita», aggiungendo un cuore e un'emoticon emozionata.

Manila Nazzaro e gli hater

Manila Nazzaro ha sempre dichiarato di essere stata molto attaccata sui social dagli hater che l'hanno accusata di essere stata falsa nei confronti di Lorenzo Amoruso e di essere troppo esagerata nell'esprimere i suoi sentimenti per Stefano Oradei. La speaker, durante l'intervista con Silvia Toffanin ha, però, detto che quando sui social si condivide l'amore non vede nulla di male e, per questo, continuerà a farlo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 17:12

