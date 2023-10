Manila Nazzaro e la dedica a se stessa per il compleanno: «Alla donna che sono, libera da tabù e pregiudizi»

di Redazione web

Manila Nazzaro oggi, martedì 10 ottobre, compie gli anni e sul proprio profilo Instagram ha ripostato diverse storie degli amici che le augurano di passare un bel compleanno. Ovviamente, non poteva mancare la dedica del suo compagno Stefano Oradei che ha speso dolcissime parole per l'ex Miss Italia. Manila, però, ha anche voluto dedicarsi un pensiero in questo giorno così speciale, per la donna che è diventata e per i valori e i sani principi che sta cercando di tramandare ai suoi bambini.

Manila Nazzaro a Verissimo: «Stefano mi ha fatto rinascere, Amoruso ha scatenato solo odio contro di me»

Manila Nazzaro e la dedica a Stefano Oradei: «Sei il mio sogno da sempre»

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha pensato di dedicarsi un pensiero nel giorno del suo 46esimo compleanno. L'ex Miss Italia è molto fiera e orgogliosa della donna che è diventata e lo ha ribadito anche durante la sua intervista a Verissimo. Manila, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: «Buon compleanno a me. Alla donna che sono... alla libertà che ho conquistato... Libera dai pregiudizi, tabù, prepotenza e maschilismo. Libera e forte tanto da fare incazzare chi non riesce ad esserlo. Libera e forte tanto da insegnare, ogni giorno, ai miei figli che l'odio non è normale. Ciò che è normale, è l'amore e l'amore adesso è con me». Manila Nazzaro ha concluso il suo pensiero taggando il compagno Stefano Oradei che le ha dedicato un dolce pensiero.

Gli auguri di Stefano Oradei

Manila Nazzaro sta festeggiando il compleanno insieme a Stefano Oradei che le ha dedicato un romantico post su Instagram. La didascalia che accompagna la serie di foto recita: «Felice Compleanno Vita Mia. Sei cosi splendida che non potevo desiderare di più nella mia vita. Rimango senza fiato quando ti guardo in ogni gesto in ogni sguardo… sei incantevole e adoro raccontare l’emozione che provo nel profondo dell’anima. Ti auguro felicità, entusiasmo, ti auguro amore puro ed io sono qui ogni istante pronto a donartelo. Siamo tutto e ancora di più. Auguro al mondo intero di vivere la passione che viviamo amandoci. TI AMO, tuo Stefano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA