Manila Nazzaro e Stefano Oradei festeggiano il mesiversario: «Tra le tue braccia ho capito il senso della mia vita»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una delle coppie più affiatate dei social. Ogni giorno non perdono occasione di dimostrarsi e dichiararsi il loro grande amore e anche oggi, sabato 4 novembre, lo hanno fatto. Il ballerino e l'ex Miss Italia, infatti, festeggiano quattro mesi di relazione e lei ha pubblicato una storia Instagram nella quale racconta il suo forte sentimento per il compagno.

La dedica social di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha postato una nuova storia sul proprio profilo Instagram in cui è con il compagno Stefano Oradei, lei in abito lungo e lui con un completo elegante, si tengono per mano. La speaker radiofonica, quindi, scrive: «Il mio posto migliore, dove mi sento esattamente come ho sempre sognato di sentirmi. Il posto in cui rifugiarmi ogni volta che le difficoltà si fanno sentire. Perché solo lì, tra le tue braccia, ho capito il vero senso della mia vita».

Stefano Oradei ha ripostato la storia di Manila sul proprio profilo e le ha risposto scrivendo: «E io con te vivo il sogno di una vita, ti amo».

Manila e Stefano coppia social

Se nei primi tempi della loro relazione, Manila Nazzaro e Stefano Oradei cercavano di nascondere la loro relazione, ormai da qualche mese non lo fanno più. Infatti, come hanno dichiarato anche a Verissimo, i due pensano che non ci sia cosa più bella che esprimere pubblicamente i propri sentimenti ed è proprio quello che hanno intenzione di continuare a fare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 21:04

