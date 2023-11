Manila Nazzaro, Halloween con le amiche e Angela Melillo è il suo mito: ecco perché

di Redazione web

Manila Nazzaro ha festeggiato la notte di Halloween insieme alle sue amiche del cuore: Matilde Brandi, Angela Melillo e Milena Miconi. Il gruppo si è ritrovato in un locale di Roma insieme anche ai rispettivi compagni: immancabili, infatti, le storie Instagram di Stefano Oradei che si è anche improvvisato fotografo per la sua Manila. L'ex Miss Italia ha documentato tutto sui social e ha anche spiegato il motivo per cui Angela è il suo mito.

La festa di Halloween di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha sempre dichiarato di essere molto affezionato alle sue amiche che, nei momenti più belli e in quelli più difficili, le sono sempre state accanto. Quindi, non poteva che festeggiare con loro la notte di Halloween: tutte hanno indossato costumi divertenti e un po' horror e hanno postato numerosi video su Instagram della loro serata in compagnia.

Ciò che, però, ha più fatto divertire Manila è stato il vestito di Angela Melillo che era completato da vari accessori divertenti: delle corna da Maleficent, un cerchietto che dava l'effetto di trapassarle la testa e, infine, la Mano della Famiglia Addams. In una storia in particolare, Manila scrive: «Il mio mito assoluto», perché l'attrice finge di essere strozzata proprio dalla mano morta.

Stefano Oradei fotografo

Infine, Manila Nazzaro ha pubblicato un post con tutte le foto che le ha scattato il compagno Stefano Oradei che ha cercato di ritrarla nel migliore dei modi.

