Manila Nazzaro e Stefano Oradei pazzi d'amore: «Non accontentatevi mai se non è esattamente come desiderate e meritate»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e, ogni giorno, non mancano di dimostrarsi il proprio amore via social. L'ex Miss Italia e il ballerino sono inseparabili e, insieme, sono davvero felici come, del resto, dimostrano le foto e i video pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Proprio nelle scorse ore, Manila ha postato una storia in cui esprime un pensiero profondo sulla sua idea di amore.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei più innamorati che mai (alla faccia degli hater): «Sei la mia vita»

Manila Nazzaro e la dedica a se stessa per il compleanno: «Alla donna che sono, libera da tabù e pregiudizi»

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, oltre a essere una coppia saldissima, sono anche una "bella squadra", in quanto, si supportano a vicenda anche nei progetti lavorativi. Ad esempio, alcuni giorni fa, il ballerino ha portato in scena a Roma, la sua gara di ballo internazionale intitolata "Volare" e, ovviamente, al suo fianco, c'è sempre stata la compagna. Nelle scorse ore, Manila ha mostrato un opuscolo che racconta l'evento di ballo e una pagina è dedicata a lei: Stefano la ringrazia pubblicamente per essere la donna che è e per stargli sempre vicino in ogni occasione.

Quindi, la speaker radiofonica scrive: «Quando da bambina sognavo l'amore, me lo immaginavo esattamente così...

La storia d'amore tra Manila e Stefano

Durante l'intervista a Verissimo, Manila Nazzaro ha dichiarato che finalmente ha trovato una persona che la fa sentire amata al cento per cento e, inoltre, ha detto che ciò che ama molto di Stefano è il fatto che si sia affezionato tanto anche ai suoi figli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA