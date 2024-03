Manila Nazzaro e il matrimonio con Stefano Oradei: «Cambierò quattro abiti, uno per ogni momento»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del loro matrimonio che avverrà il prossimo 13 maggio a Roma. Dopo il rito civile, gli sposi e i loro ospiti andranno a festeggiare in una delle ville più lussuose della capitale, Villa Miani le cui stanze saranno tutte decorate di bianco, colore che simboleggia la purezza dell'amore e che sarà il tema della giornata. Nella sua recente intervista rilasciata a Diva e Donna, Manila ha parlato anche delle sue damigelle d'onore: «Saranno Angela Melillo, Milena Miconi e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me, mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela». La sposa sarà accompagnata all'altare dai suoi figli Francesco Pio e Nicolas nati dalla relazione con l'ex marito.

L'intervista di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, nella sua intervista a Diva e Donna, ha svelato altri particolari riguardanti il suo matrimonio.

Il colore degli abiti

Inoltre, Manila Nazzaro ha anche svelato il colore dei suoi vestiti: «Gli abiti mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell'amore mio e di Stefano: il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L'abito del Campidoglio è un po' più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA