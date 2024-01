Manila Nazzaro e Stefano Oradei, il matrimonio nel 2024. L'ex miss: «Il mio lieto fine»

di Redazione web

Manila Nazzaro ha vissuto un 2023 ricco di emozioni per la maggior parte belle. La sua storia con l'ormai ex compagno Lorenzo Amoruso è terminata all'inizio dell'anno ma l'ex Miss Italia ha trovato il suo principe azzurro: Stefano Oradei. Con il ballerino ha trascorso un Capodanno magico e la coppia, tramite alcune storie Instagram, ha confermato le voci che parlavano di matrimonio. Ecco cos'ha scritto Manila.

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Il 2023 è stato l'anno della consapevolezza per Manila Nazzaro che sul proprio profilo Instagram ha scritto: «In quest'anno ho preso consapevolezza di quella che sono e di chi e cosa voglio circondarmi. Ho raggiunto quell'età in cui scelgo le amiche vere e l'amore con cui prendersi dolcemente cura l'uno dell'altra senza dovere mai chiedere. Perché ciò di cui la persona che ami ha bisogno, lo senti perché vibrate insieme. E, poi, è stato l'anno dell'orgoglio. Orgoglio per essere riuscita a 45 anni suonati a ripartire da zero e dimostrare che non è mai troppo tardi per ricominciare. Dal lavoro alla famiglia. Non è mai troppo tardi per niente e nessuno, circondatevi sempre di persone che vi vogliono bene. Vivete! La vita è un attimo e merita rispetto e per essere rispettata deve essere vissuta».

Il lieto fine di Manila Nazzaro

Infine, Manila Nazzaro ha dedicato un pensiero al suo 2024: «Questo è stato un anno complicato, forse il più difficile della mia vita ma anche il più bello dove ho sentito il mio cuore battere più forte. Ho sempre creduto nel lieto fine e il 2024 me lo porterà». Poi, l'ex Miss Italia ha pubblicato una foto mentre bacia Stefano Oradei e ha aggiunto l'emoticon di un cuore con un anello: «Eh già...» ha commentato.

