Manila Nazzaro: «Gli uomini forti sono quelli che non si vergognano di amare». La dolce dedica di Stefano Orodei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più uniti che mai e si dimostrano il loro amore, ogni giorno, anche sui social. L'ex Miss Italia e il ballerino sono affiatatissimi e, come dichiarato anche in un'intervista a Verissimo, non vogliono più nascondere il grande sentimento che li lega. Proprio per questo, oggi 25 novrembre, che è la Giornata contro la Violenza sulle Donne, Manila ha ripostato una foto la cui didascalia è una dedica di Stefano. Ecco che cos'ha scritto.

Il pensiero social di Manila Nazzaro

Qualche ora fa, Stefano Oradei ha pubblicato una foto di Manila Nazzaro sul proprio profilo Instagram. L'ex Miss Italia indossa un vestitino corto e un paio di decollete nere con tacco e la didascalia aggiunta dal ballerino recita: «Amore della mia vita», con tanto di cuore.

Quindi, Manila ha ripostato la foto nelle sue storie e ha scritto: «Gli uomini forti sono coloro che non si vergognano di amare e raccontare il loro amore. Gli uomini forti non urlano e offendono per sentirsi superiori. Gli uomini forti sono tali, solo se, camminano accanto alla loro donna proteggendola, curandola ed essendo orgogliosi di lei. Questi sono gli uomini che meritano il nostro cuore».

Manila Nazzaro, Stefano Oradei "coccola" i suoi figli: «L'amore per me, è questo»

La storia d'amore tra Manila e Stefano

Sempre durante l'intervista rilasciata a Verissimo, Manila Nazzaro aveva detto di non avere mai conosciuto nessuno come Stefano Oradei con il quale condivide tutto: gioie e dolori e con il quale si sente amata e protetta. L'ex Miss Italia aveva anche raccontato di avere sofferto molto in passato per amore e di avere scelto la sua felicità piuttosto che una relazione che non la faceva stare bene (si riferiva a Lorenzo Amoruso).

