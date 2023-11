Manila Nazzaro, Stefano Oradei "coccola" i suoi figli: «L'amore per me, è questo»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono sempre più innamorati. I due fanno coppia fissa da diverso tempo e la loro relazione sembra procedere davvero a gonfie vele: ogni giorno, si scambiano dolci dediche e pensieri sui rispettivi canali social. Proprio nelle scorse ore, l'ex Miss Italia ha pubblicato una foto in cui uno dei suoi figli è insieme al compagno: l'immagine è, per lei, il significato dell'amore.

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ieri sera, sono usciti a cena e con loro c'erano anche i bambini dell'ex Miss Italia che, come più volte da lei dichiarato, vanno molto d'accordo con il compagno. A provarlo anche le immagini pubblicate da Manila: Stefano sorride e guarda dolcemente Nicolas che, intanto, si è disteso sulle sue gambe mentre gioca a un videogame. La speaker radiofonica, quindi, ha immortalato il momento e ha scritto: «Ecco la spiegazione dell'amore per me... Sei tutto, siete tutto... vi amo».

Stefano Oradei ha ripostato la foto nelle proprie storie e ha risposto alla compagna scrivendo: «Questa è l'emozione che viviamo ogni istante».

Manila Nazzaro senza parole dopo la dedica di Stefano Oradei: «Di più di ciò che ho sempre sognato»

La storia d'amore con Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno vivendo il loro sogno d'amore e sono più uniti che mai. Durante la sua intervista a Verissimo, l'ex Miss Italia aveva dichiarato: «Io non voglio più nascondere nulla, nemmeno i miei sentimenti sui social. L'amore è una cosa bellissima e io con Stefano mi sento davvero completa, è triste che la felicità possa dare fastidio a qualcuno».

