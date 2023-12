Manila Nazzaro, Stefano Oradei al miele: «Il Natale più bello della mia vita»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trascorso insieme il loro primo Natale e i due non potrebbero essere più felici per come sta procedendo la loro storia d'amore. Spesso, sui social, sono stati criticati per essere "esagerati" e un po' troppo "mielosi" ma a loro non interessa nulla e continuano a promettersi amore e a dedicarsi dolci pensieri. Così, il ballerino ha scritto una dedica alla sua compagna che, ovviamente, ha risposto.