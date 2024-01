Matilde Brandi, compleanno-show per le gemelle Aurora e Sofia: «Auguri cucciole di mamma: 18 anni»

di Cristina Siciliano

Le figlie di Matilde Brandi sono le gemelle Aurora e Sofia, avute nel 2006 dall'ex compagno Marco Costantini. L'attrice quasi non ci crede che il tempo sia volato così in fretta e che le sue due figlie da piccole siano diventate "donne". Le sue due "gemelline" hanno compiuto infatti 18 anni. Per l'occasione, Matilde Brandi ha organizzato una mega festa a casa sua.

«Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo. Auguri cucciole di mamma: 18 anni». Sono queste le parole che Matilde Brandi ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Aurora e Sofia lo scorso anno hanno trascorso sei mesi negli Stati Uniti per studiare e affinare l'inglese. Le due non hanno ancora le idee chiare di cosa vogliano fare da grande, ma forse ad Aurora non dispiacerebbe seguire le orme materne. Il motivo? La 18enne lo scorso anno ha partecipato al reality Il Collegio.

