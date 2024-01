Uomini e Donne, Maria De Filippi e la ramanzina alle dame del trono Over: «Non troverete mai fidanzato»

di Cristina Siciliano

La nuova puntata di Uomini e donne è iniziata con una discussione nel trono over sempre al centro Alessandro Vicinanza. Al centro studio c'era Tiziana insieme ad un cavaliere nuovo di nome Antonio. I due si stanno frequentando e sono usciti per la prima volta. Ma la conclusione? Alla dama non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del cavaliere. Sulla "predica" è intervenuta anche Aurora che ha criticato il comportamento di Antonio. A tale proposito è intervenuta Maria De Filippi che senza peli sulla lingua ha espresso il suo parere in merito a tale situazione.

Le parole di Maria De Filippi

«Voi non troverete mai un fidanzato. Sto iniziando ad avere quell'impressione. Che pesantezza». Sono state queste le parole della padrona di casa di Uomini e Donne. La conduttrice ha fatto intendere palesemente che le dame non hanno più vent'anni e quindi approcciandosi con uomini di 40-50 anni diventa tutto più complicato per loro. Il chiodo schiaccia chiodo, ha dichiarato Maria De Filippi, va bene a 15 anni ma ora non ha alcun senso.

Viene tirato in ballo di nuovo Alessandro Vicinanza e si riapre la discussione su Ida e Roberta. Insomma una puntata ricca di discussioni.

