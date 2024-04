Matilde Brandi non andrà al matrimonio dell'amica del cuore Manila Nazzaro. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Matilde Brandi non sarà presente al matrimonio della sua best friend Manila Nazzaro. La showgirl era una delle damigelle della sposa ma non potrà partecipare alle nozze. Il motivo? Lo ha annunciato proprio Matilde Brandi in un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. «Come sapete io ero una delle damigelle del matrimonio di Manila ma non potrò essere al suo».

Le parole di Matilde Brandi

Matilde Brandi non potrà partecipare al matrimonio di Manila Nazzaro perché è una naufraga dell'Isola dei Famosi, che inizierà lunedì 8 aprile. «Non potrò esserci purtroppo - ha sottolineato Matilde Brandi nelle sue Instagram stories -. Però, cara Manila, siccome ti sposi di lunedì, che è il giorno della diretta, ho pensato di chiedere alla produzione, e sono tutti molto felici infatti, di mettere un mega schermo perché io vorrei vedere il tuo matrimonio. A parte gli scherzi, ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, perché dopo mi tolgono il telefono. Tanti auguri, dai un bacio a Stefano. Sarai una sposa bellissima».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA