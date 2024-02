Rocco Siffredi in lacrime alla presentazione di Supersex: «Io uomo oggetto, ma l'ho pagato caro»

Rocco Siffredi in lacrime alla presentazione di Supersex. «Non riesco a distaccarmi dalla storia della mia famiglia, mi dispiace, ho pensato a mia madre, a mio fratello, per fortuna ho 'santa' Rosa (dice rivolgendosi alla moglie seduta tra i giornalisti, ovvero Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi ex modella ed attrice pornografica ungherese)». Così stamani a Berlino la pornostar Rocco Siffredi spiega il pianto suscitato dalla domanda su destino e famiglia.