Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri rivelano il luogo delle loro vacanze: la foto e i dettagli

Vacanze in Puglia per Damiano dei Maneskin e la sua Giorgia Soleri. All'ombra di ulivi, gustando friselle al pomodoro e immersi nella natura, i due innamorati passano in pieno relax questo caldo agosto. Occhiolino, sorriso, visi vicini e tanta energia: con uno scatto pubblicato su Instagram il frontman dei Maneksin e la compagna hanno rivelato ai fan il luogo in cui si trovano.

Nelle stories, poi, Giorgia mostra il simbolo per eccellenza della Puglia: la frisella rotonda col pomodoro, un toccasana per chi approda nel tacco d'Italia. Una vacanza meritata per la rockstar che ha vissuto gli anni in piena frenesia: dalla vittoria di Sanremo fino al trionfo all'Eurovision e, ancora, traguardi importanti come il tour mondiale.

Sfinito, ora Damiano si gode un po' di relax con la sua compagna che, recentemente, si è raccontata a tutto tondo. Ha rivelato la sua patologia, la vulvodinia, che affligge chi ne è vittima con un dolore cronico. «Ho avuto un’infanzia difficile, i miei si sono separati quando avevo 4 anni. Ho rivisto mio padre qualche settimana fa...» ha raccontato, ritornando ai suoi inizi, quando a 15 anni intraprese la strada della modella ed oggi scrittrice di poesie nel libro "La signorina Nessuno".

