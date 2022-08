Maneskin, infortunio per Damiano durante il bagno di folla con i fan

Le temperature si fanno bollenti con i Maneskin, che ieri sera hanno infiammato il palco del Lollapalooza di Chicago con il loro rock sexy e adrenalinico. L'entusiasmo dei fan tuttavia ha provocato un piccolo infortunio a Damiano che, reduce da una brutta distorsione alla caviglia pochi giorni prima dell'Eurovision Song Contest di maggio, stavolta ha esibito dopo il concerto una vistosa fasciatura al braccio destro.

Maneskin, 2 nomination agli Mtv come best new artist e best alternative video

Maneskin, infortunio per Damiano assalito dai fan

«Ieri la folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di un po' di ghiaccio per raffreddarla» scrive la band sui social, accanto a una foto del frontman mentre si applica del ghiaccio sulla spalla con l'aiuto di un membro dello staff.

Un piccolo infortunio capitato forse durante uno dei suoi bagni di folla, ma che tuttavia non ha compromesso la performance. Damiano infatti non si è risparmiato e ha generosamente continuato a cantare con una borsa del ghiaccio in mano.

A concerto terminato, si è mostrato sorridente e soddisfatto, tanto che nella foto successiva, insieme al resto della band, non sembra nemmeno fare caso alla benda attorno al collo. «Grazie Chicago per questo incredibile show e il tuo emozionante pubblico. Il calore che abbiamo trovato ci ha lasciato davvero senza respiro. Non vediamo l'ora di rifarlo presto». La prossima volta magari senza ghiaccio né stampelle.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA