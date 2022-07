Nuovo tour, nuovo successo per i Maneskin. Al rientro proprio oggi negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, la band ha raggiunto due nuovi traguardi, posizionandosi al primo posto nella U.S. Alternative radio con l'ultimo singolo «Supermodel». È la seconda volta che accade quest'anno e la terza in assoluto dopo «Beggin» e «I wanna be your slave».

Maneskin, 2 nomination agli Mtv come best new artist e best alternative video

Il gruppo, inarrestabile, vanta anche la vittoria dei Billboard Music Awards di quest’anno nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”. Questa mattina la band ha inoltre ottenuto due nuove importanti nomination agli Mtv Vma nelle categorie best new artist e best alternative video per «I wanna be your slave».

Per celebrare entrambi i risultati con i fan, il gruppo ha appena pubblicato un accattivante video live di «Supermodel», tratto dal loro recente storico concerto sold out al Circo Massimo di Roma, dove si sono esibiti davanti a 70,000 persone.

Dopo aver folgorato i fan al Lollapalooza di Parigi, dove la band ha letteralmente scosso la folla a distanza ravvicinata, i Maneskin si esibiranno anche al Lollapalooza di Chicago questo fine settimana, dove continueranno con la loro straordinaria serie di apparizioni nei principali festival estivi (dopo la straordinaria esibizione al Coachella suoneranno anche al Reading and Leeds Festival e molti altri), in vista dell’attesissimo «Loud kids tour» di questo autunno.

