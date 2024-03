Ludovica Valli, vacanza a Dubai con la famiglia: «Questo viaggio non ci è stato regalato»

di Alessia DiFiore

Ludovica Valli è fuggita dal piovoso clima milanese per raggiungere una meta calda insieme a tutta la famiglia: l'influencer è partita alla volta di Dubai insieme al compagno Gianmaria e insieme a loro anche i due figli Anastasia e Otto Edoardo.

L'influencer ha mostrato sui social il suo viaggio e come sua consuetudine ha voluto rispondere alle domande dei suoi follower in merito all'organizzazione della vacanza e alla partenza: Ludovica ci ha tenuto a specificare che l'hotel in cui si trovano lo hanno pagato di tasca loro, non è stato sovvenzionato da nessuno.

L'hotel pagato di tasca sua

«Torniamo sempre qui quando veniamo a Dubai perchè ci troviamo molto bene. Non è un ADV», ci tiene a spiegare l'influencer, che poi spiega la motivazione del viaggio.

A quanto pare il soggiono a Dubai è un regalo di compleanno per lei e Gianmaria e anche per la piccola Anastasia, visto che cadono in giorni ravvicinati. Poi scambia qualche confidenza con le altre mamme social in merito al viaggiare con i bambini piccoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA