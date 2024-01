Ludovica Valli, volano gli stracci con Beatrice ed Eleonora: «Assente al compleanno? Ecco com'è andata davvero»

di Dajana Mrruku

La festa di compleanno di Beatrice Valli è stata l'occasione per riportare a galla alcune antipatie tra sorelle, in particolare con Ludovica Valli, grande assente all'evento. Che le sorelle Beatrice ed Eleonora non andassero d'accordo con la più piccola era ormai chiaro ai fan di Uomini e Donne che hanno visto le carriere delle ragazze esplodere dopo la loro partecipazione. Tuttavia, non era ancora chiaro il limite della sopportazione l'una dell'altra.

Le parole di Beatrice Valli

Beatrice Valli è stata molto criticata dai suoi follower per non aver portato alla sua festa di compleanno i figli e di non aver invitato la sorella più piccola, Ludovica. «I bambini avevano scuola il giorno dopo, non potevo far fare loro così tardi», si è giustificata Bea sulle sue storie Instagram.

Sulla sua assenza al compleanno della sorella ha voluto parlare Ludovica, dicendo: «Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente… Magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di essere invitata e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’ avrei forse fatto i salti mortali per esserci.

Poca fa, inoltre, ha pubblicato una storia su Instagram in cui scriveva: «Mi rendo conto che la falsità non ha proprio limiti. Che brutta roba mamma mia», ma a chi si starà riferendo? Alcuni follower pensano che sia un attacco alle sorelle maggiori, visto il rapporto ai ferri corti che nessuno sembra essere in grado di risanare.

Solo qualche ora prima, la sorella Eleonora aveva condiviso un pensiero: «Ci sono persone così infelici, timorose di essere invisibili, che l'unco modo per dire al mondo "guardami" è seminare negatività, diventando haters. Dietro ci sono sofferenza e solitudine».

