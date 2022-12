Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini, il matrimonio è già finito (dopo sei mesi): «Lui le ha dato 40 milioni di euro»

C'eravamo tanto amati, o forse no. Solo sei mesi fa il loro sembrava un matrimonio da sogno: belli, ricchi, giovani, Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera erano lanciati verso un futuro radioso e felice. Ma evidentemente non era così, dato che ad appena sei mesi dalla roboante festa a Saint Tropez (e a poco più di un anno dal rito civile di qualche mese prima), i due sposini si sono già mollati.

Per chi non lo sapesse, lui è il quarto figlio del colosso degli occhiali Luxottica, lei invece è l'erede di una delle famiglie più importanti di Milano, che tra gli antenati vanterebbe addirittura Giacomo Puccini. L'imprenditore e la nobildonna, 27 anni lui e 21 lei, una delle favole che in passato tante volte hanno fatto sognare gli amanti del genere: ma non stavolta, perché tra i due è già finita, e data la quantità di risorse (economiche) di entrambi, come facilmente prevedibile si potrebbe finire anche a litigare sui soldi.

Leonardo e Anna si erano uniti civilmente a settembre 2021 a Palazzo Reale, ma era qualche mese dopo, a giugno 2022, che avevano scelto di festeggiare in grande stile a Saint Tropez, nello Chateau de la Messardiere - racconta il Corriere della Sera - con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a suonare e cantare per loro, la sposa vestita da sirena, lo sposo col tight color cammello. Un colpo di fulmine lampo, dato che i due si erano conosciuti nella primavera dell'anno scorso: nemmeno il tempo di lasciare lo spazzolino a casa dell'altro, e si erano già messi l'anello al dito.

A dare notizia della fine delle nozze da sogno - che da sogno evidentemente non erano - è stato il settimanale Chi, secondo cui Del Vecchio avrebbe tirato fuori una cifra spropositata, «40 milioni di euro, per congedare la consorte». Ma come spiega il Corriere, che cita persone vicine alla famiglia, le cifre sarebbero molto inferiori, forse 4 milioni. Ignote invece le cause della crisi: forse avevano corso troppo perché troppo giovani, forse non si conoscevano ancora bene, forse il nuovo ruolo di lui nell'azienda di famiglia - dopo la morte del papà - gli ha tolto tempo ed energie per lottare per questa relazione. Una cosa è certa: dopo che è finita tra Totti e Ilary, tra Claudio Amendola e Francesca Neri, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ormai non ci si stupisce più di nulla.

