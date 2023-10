Kim Kardashian, il reggiseno con i capezzoli per salvare l'ambiente: «Non importa quanto faccia caldo, sembrerà sempre tu abbia freddo»

di Redazione Web

Kim Kardashian lascia tutti a bocca aperta con il nuovo spot per il lancio dello Skim's Ultimate Nipple Bra, al costo di 62 euro, ovvero un reggiseno push-up con la sorpresa: «capezzoli integrati per il fattore choc». A quanto pare, tuttavia, non si tratta soltanto di un video "scandaloso" condito da una trovata marketing che fa chiacchierare, ma un modo di partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico.

Vediamo in che modo.

Kim Kardashian, il reggiseno con i capezzoli

Nel video, l'influencer americana è seduta alla scrivania, gli occhi sullo schermo di un computer e gli occhiali poggiati sul naso, apparentemente intenta a svolgere un lavoro d'ufficio. Poi, inizia a parlare: «La temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello del mare si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata», precisa Kim, «Ma credo che ognuno possa usare le proprie abilità per fare la sua parte».

Poi, passa a spiegare di cosa si tratta: «Per questo ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo... sembrerà sempre che tu abbia freddo».

Poi, conclude: «Diversamente dagli iceberg, poi... questi non vanno da nessuna parte». La reazione sui social è stata generalmente di sorpresa, ma sembra che in molti siano d'accordo sul fatto che l'idea sia molto divertente e originale. «Vorrei odiarla... ma è geniale e venderà», scrive qualcuno, mentre un altro utente dichiara: «È completamente fuori di testa eppure lo amo».

C'è chi ha pensato si trattasse di un pesce d'aprile, per poi realizzare che siamo ancora a ottobre, e chi è ancora convinto che si tratti di uno scherzo. C'è poi chi fa notare l'inclusività di questo tipo di prodotto: «Le donne che hanno sofferto di tumori al seno e vogliono sentirsi meglio con se stesse apprezzeranno molto», e poi: «Ho appena lottato contro il tumore e perso il seno destro, quindi per me è geniale, non vedo l'ora di comprarne uno!»

Il reggiseno sarà disponibile dal 31 ottobre e il 10% dei profitti globali andranno a favore di organizzazioni che lavorano «per supportare le persone e il pianeta».

