«Bambini, salute fisica e mentale minacciata dal cambiamento climatico»: l'allarme dei pediatri

L'allarme per la salute fisica e mentale dei bambini viene lanciato dalla Presidente del Royal College di Pediatria e Salute del Bambino che, durante una conferenza, ha affermato che ogni bambino oggi è sottoposto a gravi pericoli a causa della crisi climatica, e coloro che lavorano in ambito sanitario sono già in grado di vederne gli effetti, secondo quanto riportato da The Guardian.

Il «rischio esistenziale», così come è stato definito dalla Dottoressa Camilla Kingdon, è dovuto a diversi fattori, ma sono tutti la conseguenza dell'emergenza relativa al clima: l'inquinamento atmosferico, le condizioni metereologiche estreme e sempre più frequenti, i costi dell'energia alle stelle sono solo alcuni dei problemi che stanno avendo un effetto negativo su milioni e milioni di neonati, bambini e adolescenti.

E nonostante ciò, lamenta la pediatra, le nazioni continuano a nascondere la testa sotto la sabbia quando si tratta di porre un freno al cambiamento climatico.

Gli effetti della crisi climatica sui bambini

L'aumento delle temperature in tutto il mondo, conseguenza diretta della crisi climatica, sta avendo effetti devastanti su feti, neonati e bambini, come confermato da numerose ricerche. Gli scienziati hanno dimostrato che l'attuale emergenza relativa al clima comporta, tra gli altri effetti negativi, un aumento del rischio di parto prematuro e l'aumento dell'ospedalizzazioni di bambini.

Inoltre, vari studi descrivono gli effetti dell'inquinamento dell'aria sulla salute dei minori in questi termini: blocco della crescita polmonare, maggiore incidenza di patologie asmatiche, problemi di pressione del sangue e nello sviluppo di abilità cognitive, nonché varie complicazioni per la salute mentale.

«Il cambiamento climatico non è un problema di domani, ma di oggi», ha dichiarato Camille Kingdon, «E coloro che lavorano nella sanità già riescono a vederne l'impatto in prima persona».

Non si tratta, però, solo di conseguenze a livello di salute fisica: «Gli effetti a livello psicologico saranno altrettanto duraturi. I bambini sono sempre più preoccupati per l'emergenza che stiamo affrontando e per tutti i fenomeni correlati e ciò provoca disordini da stress post traumatico, del sonno, affettivi, depressione, ansie, fobie, abuso di sostanze, i quali a loro volta causano difficoltà di apprendimento e comportamentali».

Nonostante ciò sia valido per tutti i bambini, la dottoressa ci tiene a sottolineare che c'è una differenza sostanziale anche all'interno di questo insieme: «L'impatto non è uguale per tutti», dichiara, facendo riferimento alle famiglie che si trovano in situazioni finanziarie non ottimali e dunque prive, per esempio, della possibilità di scegliere di vivere in aree meno esposte all'inquinamento o a fenomeni metereologici estremi.

L'obiettivo di Camille è quello di spronare i governi a tenere in considerazione tutti questi elementi quando si affronta il problema del cambiamento climatico e di fare in modo che i bambini, specialmente quelli provenienti da situazioni economiche svantaggiate, non debbano pagare per qualcosa di cui non sono responsabili: «I nostri rappresentanti politici devono agire in questo senso. Si tratta di una battaglia che non possiamo vincere senza l'azione e il supporto dei governi».

