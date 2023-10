Auto diesel e benzina bandite dal Centro a partire dal 2025: ecco come sarà la città del futuro

di Redazione Web

Un futuro senza auotomobili a benzina o a diesel nel centro della città per ridurre sensibilmente l'inquinamento, anche quello sonoro. Non è necessario guardare troppo in là per vedere questo scenario nella realtà: a partire dal 2025, infatti, 20 isolati della parte più interna di Stoccolma - dove sono situati il distretto finanziario e commerciale - saranno accessibili soltanto ai veicoli elettrici.

Nei primi mesi del 2025, poi, si prenderà in considerazione la possibilità di ampliare ulteriormente la restrizione e coinvolgere altre zone della città, come riportato da The Guardian.

Come funziona il divieto e quali sono le eccezioni

Ad annunciare la decisione e festeggiare la conquista di Stoccolma, che prima di qualunque altra città dirà di no a benzina e diesel, è Lars Stromgren, incaricato dei trasporti, che dichiara: «Al giorno d'oggi, l'aria di Stoccolma può essere nociva e portare malattie ai polmoni di bambini, anche causarne la morte prematura.

Sono numerose le città che hanno implementato - o sono in procinto di farlo - dei piani appositi per affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico, ma Stoccolma ha senza dubbio fatto il passo più lungo delle altre. Parigi, Atene e Madrid hanno semplicemente messo al bando le macchine diesel, mentre Londra ha uno schema di multe per i motori a combustione più inquinanti.

Lars Stromgren, infatti, sottolinea che mentre nella maggior parte dei casi si continuano a far circolare determinati tipi di veicoli, facendo al massimo pagare una multa, il modello di Stoccolma proibisce direttamente la circolazione di quei veicoli. Poi, aggiunge: «Abbiamo scelto un'area dove sono presenti in particolar modo pedoni e ciclisti, i quali sono i più a rischio di respirare quotidianamente l'aria inquinata. Inoltre, è la parte della città che ospita le compagnie più orientate al futuro e disposte a guidare la transizione verso un futuro più sostenibile».

In ogni caso, ci sono delle eccezioni alla regola che vorrebbe esclusivamente auto elettriche: furgoni e camion più grandi con motori ibridi potranno circolare, e a questi si aggiungono ambulanze e auto della polizia, nonché le macchine i cui passeggeri hanno una disabilità documentata.

