Kate Middleton, il video inedito di famiglia con William, George, Charlotte e Louis. I fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

Kate Middleton , il video inedito di famiglia con William, George, Charlotte e Louis. I fan: «Com'è possibile?». Oggi, in occasione del decimo anniversario del royal wedding, i duchi di Cambridge hanno condiviso sul loro account Instagram Kensington Royal un tenero video inedito in cui condividono con i sudditi di sua maestà momenti di vita privata.

Nella prima parte del filmato , Kate Middleton e William sono con i tre figlioletti al mare. In spiaggia d'inverno, i Cambridge risalgono le dune mano nella mano. Tra gli sguardi languidi di Kate e William e le risate dei bambini. George, quasi otto anni, il più "compunto" tra i fratelli. Già un piccolo re. Charlotte una dolce principessina, baby Louis conquista tutti con la sua simpatia.

Nella seconda parte del video, i duchi di Cambridge sono con i figli nel giardino della loro casa. Mamma Kate e papà William giocano a rincorrere i più piccoli, poi arriva il momento degli spiedini cotti sul fuoco. Il tenero ritratto di famiglia scioglie i cuori dei sudditi e non solo. Sotto al post, piovono commenti commossi: «Com'è possibile che ci fate così commuovere? Sono in lacrime». E ancora: «Sto piangendo come una fontana, siete bellissimi». Un complimento particolare per Kate Middleton: «Stupenda, sei nata per essere regina».

