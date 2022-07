Kate Middleton, tre segreti di stile per apparire più snella

Kate Middleton regina di stile. Non c'è che dire, da quando la moglie di William ha fatto il suo ingresso a corte, ha restituito alla royal family un'inconfondibile patina glamour, come solo Lady Diana era riuscita a fare prima di lei.

Kate Middleton, perché il nome cambia a seconda di dove si trova nel mondo

Il principe George compie 9 anni, la nuova foto di mamma Kate per il compleanno

I tre segreti di Kate

Impeccabile nei suoi raffinati outfit, Kate appare sempre al meglio in tutte le sue uscite pubbliche. Per i fotografi è un'impresa impossibile sorprendela in una posa sgraziata o da una brutta angolazione. Questo anche perché la duchessa segue alla lettera tre segreti di stile che contribuiscono a slanciare e snellire la sua figura. Piccoli tips che possono essere facilmente replicati, traendo spunto dal guardaroba della Middleton.

«C'è così tanto che possiamo imparare dalla duchessa di Cambridge quando si tratta di stile. Kate ha vissuto la vita agli occhi del pubblico e l'abbiamo vista trasformarsi da giovane donna ambiziosa, ma ancora accessibile, alla principessa reale e icona della moda che è diventata» spiega a My London l'esperta di moda Miranda Holder.

Per prima cosa è necessario crearsi la propria «uniforme di stile», spiega la royal expert. «Può essere necessario un po' di lavoro per stabilire quale deve essere la vostra uniforme, ma una volta individuata potete concentrarvi su altre decisioni piuttosto che su "Cosa dovrei indossare oggi?". È un ottimo modo per costruire un brand personale ed è garanzia di comodità ed eleganza».

Il guardaroba

Tra i segreti del guardaroba di Kate c'è anche quello di scegliere look monocromatici. Questo non significa solo indossare il bianco e il nero «ma anche vestirsi nella stessa tonalità dalla testa ai piedi». Questo accorgimento è molto utile dal momento che «il singolo colore allunga la silhouette facendoti sembrare più alta e più snella». Questa soluzione è adatta a tutti, l'importante è assicurarsi di individuare i colori che meglio si intonano al vostro incarnato e il modello di abito più adatto. Il risultato finale sarà di grande effetto e faciliterà la scelta dell'accessorio.

Tra i mai-più-senza di Kate Middleton ci sono infine le décolleté nude, facilmente abbinabili a qualsiasi look, che sia di colore pastello, brillante o a stampa. «La punta, insieme al colore nude, allugherà le gambe, consentendo anche in questo caso ampio margine per giocare con gli accessori». Con questi tre consigli, il vostro guardaroba non sarà più lo stesso. Parola di Kate.

Kate Middleton, tre segreti di stile per apparire più snella https://t.co/6eLsuzSVsK — Leggo (@leggoit) July 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA