Il principe George compie 9 anni, la nuova foto di mamma Kate per il compleanno

Giorno di festa per la famiglia reale inglese: oggi è il compleanno del principino George di Cambridge. Per celebrare i 9 anni di George Alexander Louis Mountbatten-Windsor sull'account Instagram ufficiale del principe William e di Kate Middleton è apparsa, come da tradizione, una nuova foto del festeggiato.

La gita al mare

Dietro la macchina fotografica c'è anche stavolta mamma Kate, appassionata di fotografia che nei figli trova dei modelli d'eccezione. La location, sfocata sullo sfondo, è una spiaggia: si intravedono la sabbia e il mare. L'occasione è stata una recente gita in famiglia, al termine della scuola, e potrebbe trattarsi del litorale del Norfolk, non lontano dalla residenza di campagna di Anmer Hall.

Nuova vita

Quella dei suoi nove anni, per il principe George, è un'estate di transizione. Tra poco la famiglia reale si trasferirà dall'appartamento A1 di Kensington Palace all'Adelaide Cottage di a Windsor. Questo significa nuova vita e nuova scuola, stavolta in campagna.

Il futuro re

Per il momento George si gode i festeggiamenti in famiglia, ma la sua carriera pubblica pare già avviata: è sempre più spesso al fianco di papà William e mamma Kate negli eventi ufficiali, impeccabile in giacca e cravatta come si conviene a un futuro re ma con tutta la simpatia dei suoi 9 anni. L'ultima apparizione a Wimbledon, durante la finale maschile, dove le sue espressioni buffe hanno rubato la scena ai campioni del tennis.

