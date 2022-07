Kate Middleton e William, le vacanze low cost (e con mete insolite) della coppia reale

La famiglia reale è nota per godersi le cose belle della vita. Jet privati, moda lussuosa e alta gioielleria sono diventati tutti sinonimi dei reali più anziani e tanti credono che le loro vite siano completamente diverse dalle persona di tutti i giorni. Le vacanze possono essere costose e la maggior parte dei sudditi inglesi analizza costi e spese quando decide dove portare la propria famiglia in vacanza. Sebbene il Duca e la Duchessa di Cambridge William e Kate Middleton abbiano davvero goduto delle destinazioni per le vacanze più glamour , sono anche noti per scegliere di tanto in tanto opzioni più umili.

Secondo il Sun, i futuri re e regina spesso preferiscono una gita alle isole Scilly, situate al largo della costa della Cornovaglia, quando vanno in vacanza con i loro figli George, Charlotte e Louis. La coppia ha visitato questa destinazione panoramica nel 2020, dopo essere stata avvistata in bicicletta sull'isola di Tresco.

Il principe Carlo e la principessa Diana portarono sia William che Harry sulle isole nel 1989, quindi non sorprende che William voglia condividere l'esperienza con i suoi figli. Quando si tratta di raggiungere la loro destinazione, è risaputo che Kate e William scelgono l'opzione economica di tanto in tanto, piuttosto che utilizzare i loro jet privati. La famiglia è stata vista salire a bordo di un aereo FlyBe da £ 73 a testa per Balmoral nel 2019: le riprese dell'epoca mostravano Wills che lottava sulla pista mentre teneva quattro bagagli con George e Charlotte.

Durante le vacanze estive, Kate preferisce anche lasciare Kensington Palace a Londra e invece si dirige verso la casa di campagna della famiglia, Anmer Hall nel Norfolk. Una esperto di coppia reale ha detto a Fabulous: “Il grande interesse fuori da Anmer Hall sono le galline, allevate da pulcini. Kate e i bambini sono giorno nel pollaio, raccolgono le uova fresche nei loro cestini, e le uova vengono poi usate in cucina quasi immediatamente".

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 23:24

