Kate Middleton, perché il nome cambia a seconda di dove si trova nel mondo

Conosciamo tutti Kate Middleton come la duchessa di Cambridge, ma non tutti forse sanno che il suo nome o, meglio, il suo titolo cambia a seconda di dove si trova nel mondo. Nata Catherine Elizabeth Middleton, dal giorno delle sue nozze con il futuro erede al trono, il 29 aprile 2011, la moglie del principe William ha acquisito il trattamento di Sua Altezza Reale.

Royal family, perché il nome di Kate Middleton cambia a seconda di dove si trova nel mondo

Lo stesso giorno le furono assegnati altri due titoli, che utilizza a seconda della differente parte della Gran Bretagna dove è in visita. Quando Kate si trova in Scozia i sudditi si rivolgono a lei come contessa di Strathearn, mentre quando è ospite nell'Irlanda del Nord ci si riferisce a lei come Lady Carrickfergus.

Questo accade perché il giorno delle nozze il principe William ha ricevuto dalla regina Elisabetta i titoli di duca di Cambridge, conte di Strathearn e barone Carrickfergus, come vuole la tradizione. Tra tutti, il titolo Carrickfergus è molto antico, risale infatti al 1841. In quell'anno George Chichester, 3º marchese di Donegall, fu nominato barone Ennishowen e Carrickfergus, dal nome della città della contea di Antrim, in Irlanda del Nord.

