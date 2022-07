Kate Middleton e William, grave lutto per la coppia reale

di Federica Portoghese

William e Kate Middleton piangono la scomparsa di Christine Hill, l'esperta prenatale che ha aiutatato e preparato la duchessa di Cambridge alla nascita del suo primo figlio, il principe George. Christine è morta a 74 anni a causa di un cancro ai polmoni, il suo portavoce di famiglia la ricorda come una donna dal carattere esuberante e divertente che le ha fatto guadagnare molti amici.

William e Kate: la triste notizia per la famiglia reale

Una notizia triste per la famiglia reale, che ha trascorso parecchio tempo con lei prima dell'arrivo del figlio nel luglio 2013, andando a trovarla anche nella sua casa, nella zona ovest di Londra, per chiedere consigli e informazioni mediche. A suo tempo Christine riservò parole molto belle nei confronti della coppia, in un'intervista a The Telegraph disse: "Sono una squadra molto forte" "Kate è una ragazza deliziosa, è così come la vedi". Sul principe William disse che si sarebbe aspettata una figura presente e che avrebbe fatto del suo meglio il giorno del parto.

La Middleton ha avuto una gravidanza difficile con George, tormentata da una forte nausea venne ricoverata in ospedale. Quanto è accaduto non le ha però impedito di avere la principessa Charlotte e il principe Louis.

Kate era una delle clienti finali di Hill prima del suo ritiro, e alla domanda sulle sessioni di quel momento Christine rispose "E' stato un privilegio vedere l'emozione di William e Kate prima della nascita del loro primo figlio".

