Kate con l'abito riciclato a pois all'evento per le donne vittime di abusi. L'esperta: «Ecco perché l'ha indossato»

Una principessa a pois per le strade di Southampton non è il titolo di un film dedicato alla famiglia reale, ma l'ultima apparizione pubblica di Kate Middleton in Inghilterra. La principessa del Galles, nella giornata di ieri, era presente all'inaugurazione della cominutà residenziale per donne e bambini coinvolti nel sistema giudiziario, situato nella Hope Street.

La principessa 41enne è apparsa in un completino blu a pois bianchi che ha conquistato i suoi fan, innamorati dell'eleganza che Kate sfoggia.

Principessa Kate a pois

Riciclando uno dei suoi abiti più famosi di Alessandra Rich, Kate Middleton ha scelto di indossare nuovamente il suo vestito con corpetto peplum da 1.335 sterline (quasi 1600 euro) con cui ha debuttato per la prima volta a Wimbledon nel 2022.

L'abito formale incarna un glamour senza tempo, bottoni madreperlati e una silhouette vintage, la moglie del principe William si è mostrata all'inaugurazione del luogo protetto per donne e bambini vittime di violenze e abusi, con capelli voluminosi, fard color pesca, altissimi tacchi a punta e una borsetta di pelle bianca.

«Una nuova struttura, progettata da e per le donne, offre alloggi sicuri e un approccio compassionevole per prevenire i traumi subiti dalle madri separate dai propri figli», ha scritto su Instagram Kate Middleton.

Ecco perchè i pois

A spiegare la scelta dei pois della principessa è l'interior disegn esperta in psicologia del colore, Tash Bradley, che ha affermato a Hello: «Quando scegli i pois è per trasmettere giocosità.

Mercoledì 28 Giugno 2023

