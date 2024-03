Kate come Lady D: quei disturbi alimentari che le avvicinano pericolosamente

Kate, le voci sulla salute della principessa di Galles non accennano minimamente a placarsi. Al contrario, si sono intensificate, arrivando a sfiorare le teorie più disparate. Kensington Palace continua a chiedere il massimo riserbo sulle reali condizioni della principessa. Come si trattasse di un vero e proprio silenzio protettivo nei confronti della principessa. Perché, purtroppo, più il gossip cresce, più i tabloid esplodono di notizie. Ed è esattamente quello che William e Kate starebbero cercando a tutti i costi di evitare.

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che il destino di Kate Middleton si stia pericolosamente avvicinando a quello di Lady Diana. Questo in quanto la principessa di Galles soffrirebbe (forse) di disordini alimentari, proprio come Diana Spencer. E questa sarebbe la causa, o una delle cause, dell'intervento subìto lo scorso 17 gennaio.

