«Kate sconvolta, si sente in colpa per aver ritoccato la foto»: ecco quali parti dell'immagine ha modificato

Momenti di imbarazzo per i Royal dopo che diverse agenzie internazionali, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato dalla circolazione l'immagine della principessa Kate perché «ritoccata». Una reazione senza precedenti a una foto reale ufficiale pubblicata da Kensington Palace. In seguto, è arrivata l'ammissione della Principessa del Galles, che ha confessato di aver post-prodotto l'immagine in modo «amatoriale».

Fonti reali hanno sottolineato che si trattava di «una fotografia di famiglia scattata dal principe di Galles» a Windsor la settimana scorsa. La coppia, secondo Kensington Palace, voleva offrire un'immagine «informale» della famiglia, unita in occasione della festa della mamma.

Tuttavia, la vicenda della foto ritoccata ha avuto risonanza tale da alimentare teorie del complotto e calunnie. Secondo alcune fonti reali, scrive il Daily Mail, la principessa non avrebbe preso bene tutto questo trambusto.