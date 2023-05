Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone, prima uscita pubbica. Fan in delirio: «Ma è uguale a Pietro!»

di Redazione web gossip

Prima uscita in pubblico. Uniti, in total black, sul red carpet del Festival del cinema di Cannes sfilano Kasia Smutniak, la figlia Sophie Taricone e il compagno, il produttore Domenico Procacci. Dopo la morte di Pietro Taricone, l'ex gieffino deceduto in un incidente con il paracadute, Kasia si è chiusa in un profondo silenzio stampa per diversi anni. Solo col tempo ha ricominciato a vivere, grazie anche all'amore per la piccola Sophie che oggi è maggiorenne e sembra la reincarnazione del padre.

Melissa Satta, la sfilata sul red carpet di Cannes senza Matteo Berrettini: cosa succede tra i due?

Belen Rodriguez, il post strappalacrime dedicato a Le Iene: «Tornerà il prossimo anno?»

La somiglianza

Belle e sorridenti, insieme al nuovo compagno di Kasia, Sophie e l'attrice sembrano sorelle.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA