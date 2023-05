Belen Rodriguez, il post strappalacrime dedicato a Le Iene: «Tornerà il prossimo anno?»

di Redazione Web

«Non so come ringraziarvi...» esordisce Belen Rodriguez in un post di fine stagione dedicato alle Iene. La showgirl ha voluto dedicare un post alla squadra con cui ha lavorato quest'anno. Per lei è stata la prima volta alla conduzione de le Iene, programma che lei stessa desiderava tanto fare. E così è stato. «Vi ringrazio per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!» conclude con una prima persona plurale, sentendosi ormai parte integrante del gruppo.

La richiesta

In molti si chiedono se la showgirl argentina tornerà al timone del programma.

