JoAni Johnson, la modella 72enne senza rughe svela il suo segreto di bellezza: «Tre fasi per la pelle elastica e luminosa»

JoAni Johnson è una modella e designer di gioielli di New York e sui social è molto conosciuta perché è comparsa in varie campagne pubblicitarie che riguardano il mondo del beauty e soprattutto perché ha sfilato per la prima volta a 65 anni. Ora, la donna ne ha 72 ma tutti continuano ad acclamarla e a farle sapere quanto sia bella e così "naturale". Infatti, l'aspetto e la pelle di JoAni sono davvero invidiabili... dimostra diversi anni in meno rispetto a quelli che effettivamente ha.

Ma qual è il suo segreto di bellezza? Spesso i fan le chiedono il segreto e lei lo ha rivelato in una recente intervista rilasciata a British Vogue. La magia è tutta racchiusa nei tre passaggi di bellezza della sua skincare.

Il segreto di bellezza di JoAni Johnson

Nella sua intervista a British Vogue, JoAni Johnson ha spiegato: «Mi sono sempre presa cura della mia pelle perché, quando ero più giovane, ho anche sofferto di alcuni sfoghi cutanei e quindi ho sempre fatto molta attenzione ai prodotti e alla mia beauty routine. Penso però che la vera svolta sia arrivata con la menopausa. In quel periodo, ho smesso di truccarmi perché ho scoperto che il makeup, complici anche tutti gli ormoni in circolo, poteva avere effetti indesiderati sulla pelle di una donna matura. Inoltre, la mia pelle continuava a seccarsi e diventava sempre più sensibile ai cambi di stagione. Ho cominciato, perciò, a ridurre tutto... come si dice "less is more" (il meno è meglio, ndr) e, quindi, a rivedere anche la mia skincare che ho concentrato in tre passaggi fondamentali che faccio tutti i giorni. La mia cura della pelle prevede la detersione con un buon detergente, così pulisco il viso da smog e residui, poi, il tonico che è fondamentale per purificare e, infine, una buona crema idratante per l'elasticità. Ho davvero visto i risultati e, ora, a 72 anni tutti mi scrivono che sembra che io sia ringiovanita e non invecchiata».

Le parole di JoAni Johnson

JoAni Johnson ha, poi, aggiunto: «Inoltre qualche volta, mi concedo una maschera per il viso e delle tisane che sono un toccasana per la pelle del viso: prevengono le rughe e i segni del tempo.

