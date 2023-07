Ilary Blasi, svelata la meta della vacanza di sole donne con le sorelle e l'amica

di Redazione web

Ilary Blasi (42 anni) è volata via dal caldo torrido della città di Roma insieme alle sorelle Melory (32 anni), Silvia (43 anni) e l'amica Giorgia Lillo Lori. La vacanza, di sole donne, alla quale Bastian Muller (31 anni) non è stato invitato, aveva incuriosito molto i fan perché la meta era rimasta un mistero fino a poche ore fa. La sorella Melory ha svelato l'arcano tramite le sue storie Instagram.

Ilary era appena tornata da un lungo viaggio con il fidanzato Bastian Muller in Brasile, mentre i figli erano in America con papà Francesco Totti e la fidanzata Noemi Bocchi.

Ma andiamo a vedere quale città hanno scelto le sorelle Blasi per trascorrere un po' di tempo insieme, lontano dal rumore della città romana.

Ilary Blasi e il viaggio con le sorelle

Ilary Blasi ha deciso di prendere un aereo per godersi un po' di tempo da sola con le sorelle Melory e Silvia e l'amica Giorgia.

Ma non è stato così. Ilary ha scelto Londra come città dove trascorrere del tempo insieme alle sue sorelle. Tra una visita sul Tamigi e un giro sulla London Eye, la sorella Melory ha pubblicato una storia in cui ha documentato tutto il viaggio.

Ilary Blasi potrà rilassarsi bevendo un frappuccino da Starbucks, mentre si gode la compagnia delle sorelle e dell'amica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 14:24

