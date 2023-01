Ilary Blasi, dov'è finito Bastian? Sugli sci con la famiglia, le storie Instagram alimentano il gossip

Dopo i dubbi sull'esistenza o meno dell'imprenditore teutonico che ha fatto perdere la testa a Ilary Blasi, Bastian Muller è uscito allo scoperto. La relazione della nuova coppia, spiata con insistenza dal gossip, procede a gonfie vele. E, dopo il Capodanno trascorso insieme a Bangkok e la recente fuga romantica a Parigi, adesso stanno trascorrendo qualche giorno di relax sulla neve in compagnia della famiglia della conduttrice dell'Isola dei Famosi. Ma dopo essere uscito allo scoperto, ecco che l'imprenditore è scomparso di nuovo dai radar... un'assenza che alimenta i rumors.

Dov'è finito?

Da sempre attivissima sui social network, Ilary Blasi non ha mancato di condividere alcuni momenti della sua vacanza sugli sci. E solo 24 ore fa Bastian sembrava aver messo a tacere per sempre le voci sulla sua esistenza. La Blasi, infatti, ha condiviso alcuni momenti della vacanza senza mai inquadrare il suo Bastian. A farlo per lei, però, ci ha pensato uno dei componenti dell'allegra compagnia. Nella foto pubblicata sui social, l'imprenditore tedesco appare spensierato mentre stringe tra le mani una pinta e brinda alla breve vacanza. Nessun caso Mark Caltagirone 2.0, dunque, Bastian esiste davvero. Ma nelle storie di Instagram, pubblicate oggi da Ilary, dell'imprenditore tedesco nemmeno l'ombra. E i tanti amanti del gossip si chiedono dove possa essere finito.

La foto di gruppo

Il caso Bastian Muller sembrava essere stato archiviato. Ma a distanza di sole 24 ore in molti tornano a nutrire dubbi su una storia ancora troppo avvolta nel mistero. E, partendo dal presupposto che l'imprenditore esiste davvero e che Ilary Blasi non è la nuova Pamela Prati, adesso in tanti si chiedono che tipo di rapporto esista tra i due. La foto pubblicata dalla sorella di Ilary Blasi, Silvia, ritrae la compagnia al completo dove Bastian non è presente alimentando le perplessità. Che Bastian sia stato incaricato di fare la foto? Difficilmente la domanda troverà risposta, ma il gruppo di dubbiosi è sempre più nutrito.

L'ipotesi

L'ipotesi più attendibile è che, dopo la lunghissima telenovela legata alla sua separazione con Francesco Totti, Ilary voglia proteggere il suo nuovo fidanzato dalla bufera mediatica, cercando di celarlo il più possibile. Ma questa sua voglia di protezione cozza tragicamente con la sete di scoop dei suoi tanti fan e, se possibile, ha alimentato ancor più curiosità attorno alla figura del misterioso uomo che le ha rapito il cuore. È possibile, infatti, che Bastian, dopo un weekend insieme, sia dovuto ripartire per impegni di lavoro, lasciando la sua dolce metà in compagnia di amici e parenti. Nulla di così eccezionale, dunque, Ma gli utenti del web restano vigili... senza lasciare nulla al caso.

