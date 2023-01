Ilary Blasi, ma Bastian esiste davvero? «Come Mark Caltagirone». Spunta il dubbio (semiserio) sul web

Dopo un'estate passata su tutte le prime pagine del mondo del gossip e non solo, Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità. La sua vita da single sembra archiviata, con l'arrivo dell'imprenditore tedesco Bastian Muller, Francesco Totti è sempre più un ricordo. La nuova coppia è volata a Parigi per un'altra fuga d'amore e, finalmente, sono arrivate anche le prime foto insieme. Ma dal web un dubbio si insinua nella testa dei fan. Che Ilary sia la nuova Pamela Prati?

Il dubbio

Ilary Blasi e Bastian hanno finalmente fatto outing sui social. Nelle scorse ore, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha pubblicato nelle su storie di Instagram una foto che ha scatenato il gossip. Un'immagine sexy che riprende una mano poggiarsi sulle sue gambe. Ilary sembra essere uscita finalmente allo scoperto, al di là dei paparazzi, confermando ufficialmente la sua storia d'amore con l'imprenditore tedesco. Ma agli amanti dei rumors e degli scoop qualcosa sembra proprio non tornare. Nelle ore successive, infatti, la Blasi, sempre molto attiva sui social network, ha condiviso altri momenti della fuga d'amore con il suo Bastian, senza però mai inquadrarlo. Attualmente gli utenti del web hanno solo visto una mano e niente di più. Un dettaglio che scatena il dubbio si possa trattare di un nuovo caso Mark Caltagirone.

Il caso

Dopo la vacanza insieme a Bangkok, ecco Ilary Blasi concedersi un'altra fuga d'amore a Parigi, in attesa di iniziare a condurre l'Isola dei Famosi. Ma nonostante i mesi scorrano veloce e il tempo insieme sia sempre di più, Ilary Blasi non ha ancora rivelato l'identità della sua nuova fiamma ai propri follower. E ad alimentare i dubbi e i sospetti che qualcosa non sia come la Blasi vuol far credere a tutti ci ha pensato l'esperta social di pettegolezzi, Deianira Marzano. Il fatto che Ilary Blasi non abbia ancora pubblicato niente insieme al suo nuovo compagno, alimenta i sospetti che qualcosa non torni. Le segnalazioni giunte all'esperta di gossip sono sempre di più e anche lei sospetta che si possa trattare di un nuovo capitolo del caso Mark Caltagirone. Pamela Prati, infatti, in passato si rese protagonista di molte ospitate in televisione grazie alla sua nuova storia con Mark. Un uomo che, però, non esiste. Che Ilary stia facendo credere a tutti di aver voltato pagina, quando in realtà è ancora single?

Piedi di piombo

Il fatto che i due siano stati paparazzati a più riprese, sembra allontanare l'ipotesi del web. Le immagini dei due insieme hanno fatto il giro del mondo e, dunque, è più probabile che Ilary Blasi voglia procedere con molta calma per non esporre troppo il suo nuovo compagno. Del resto i riflettori del gossip sono ancora tutti puntati su lei e l'ex marito, Francesco Totti, e quindi sembra chiaro l'intento della conduttrice di tutelare il nuovo compagno. Ma il dubbio, ormai, si è insinuato...

