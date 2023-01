Totti e i Rolex venduti a Montecarlo, l'audio rubato: «Non so di chi ca**o siano»

I famosi Rolex di Francesco Totti tornano sotto ai riflettori. Dopo che la preziosissima collezione di orologi del Pupone aveva riempito le pagine del gossip in estate per il furto da parte dell'ex moglie, Ilary Blasi, eccola tornare al centro della cronaca dopo un'esclusiva pubblicata da Dagospia. Nella recente ricostruzione pare che Totti abbia venduto parte della sua collezione a un gioielliere di Montecarlo che, nel 2020, li avrebbe rimessi in vendita.

L'incisione

Il dettaglio che ha scatenato le nuove voci sugli orologi dell'ex capitano giallorosso e che testimonierebbe la proprietà di Francesco Totti è un'incisione con la scritta ‘Totti’ e un’altra serie di indizi apparentemente inequivocabili. L’ex Capitano però, in un’audio rubato e mandato in onda a «Non è l’Arena», sostiene di non aver mai nemmeno visto gli orologi in questione e che lui non ha mai venduto niente.

La ricostruzione di Dagospia





La smentita di Totti



Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, però, il conduttore Massimo Giletti ha fatto ascoltare in esclusiva ai suoi telespettatori un audio rubato a Francesco Totti. Al telefono il pupone ammette di non sapere nulla degli orologi citati da Dagospia e nel video mandato in onda si sente chiaramente l'ex capitano della Roma ammettere: «Neanche so di chi ca**o sono quegli orologi. Mi hanno mandato pure a me la foto, ma non so di chi sono. Chi ca**o si mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto 'Totti'», questa la spiegazione che il pupone si dà di una questione venuta alla ribalta e che ha voluto smentire categoricamente.

