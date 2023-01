Francesco Totti, Pupo confessa: «Sono preoccupato per lui». Ecco cosa è successo

Pupo ha confessato di essere preoccupato per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è finito sotto la lente di ingrandimento della Banca d'Italia per ingenti movimenti di denaro, con operazioni connesse anche ai casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas. Si è subito pensato che ci fosse da parte del Pupone un problema di dipendenza dal gioco e a tal riguardo si è espresso Pupo.

La rivelazione di Pupo

Il cantante ha raccontato in più occasioni del suo passato da giocatore, ha spiegato di aver avuto molti problemi legati alla ludopatia e che a causa della sua passione per il gioco si indebitò molto arrivando anche a pensare al suicidio. Il 67enne toscano ha raccontato di una sua partita a carte con Totti, anni fa, e di un particolare che ha notato: «Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7», spiega al Quotidiano Nazionale.

Il ricordo

«Ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto». Pupo ammette di aver riconosciuto quella passione e per questo si è detto molto preoccupato per Francesco: «Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia». Il cantante sarebbe quindi convinto che il campione soffra di ludopatia ma è altrattanto convinto che con il giusto aiuto potrebbe venirne fuori.

