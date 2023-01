Totti e Ilary, salta l'accordo per la separazione: «Si va verso una lunga battaglia legale»

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono goduti delle lunghe vacanze in mete da sogno, l'uno con la nuova compagna e i figli, l'altra insieme al suo nuovo amore. Sono però in arrivo per i due ex nuovi venti di bufera legati agli accordi per la separazione. I due legali della coppia pare si siano incontrari più volte nel periodo delle feste natalizie nella speranza di arrivare a un accordo consenusale, ma non ci sarebbe stato.

Accordi saltati

I due avevano raggiunto, più o meno, un'intesa, ma per motivi, non tutti noti e non tutti chiari, questa sarebbe saltata. A rivelarlo è il settimanale Oggi che in realtà rivela che le motivazioni sarebbero diverse, non ci sono certo le conferme, ma una tra tutte sembra proprio quella legata alle segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici di Totti.

Le ipotesi

L'udienza in tribunale è stabilita per il 14 marzo, ma già si anticipa che potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Se, anche in questa sede, non si dovesse raggiungere un accordo, l'ipotesi che tra i due si avvii una lunga battaglia legale è sempre più probabile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 15:20

