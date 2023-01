Wanda Nara e Maxi Lopez, ritorno di fiamma? Gli indizi social scatenano il gossip

Wanda Nara si professa single ormai da mesi, ma i suoi fan sperano in un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso. Dopo il lunghissimo tira e molla con Mauro Icardi, iniziato dopo il famoso Wandagate e il presunto tradimento da parte del calciatore del Galatasaray, la showgirl Argentina ha avuto un flirt con il rap L-Gante, ormai conlcuso, e adesso sui social ecco rispuntare in casa sua Maxi Lopez. Una presenza che non è passata inosservata agli amanti del gossip e che riaccendono i riflettori su Wanda Nara.

«L'amore della mia vita?»

Wanda Nara, tornata single, sui social network si mostra più sexy che mai e sempre più spesso si intrattiene a rispondere alle curiosità dei suoi milioni di follower di tutto il mondo. Proprio qualche giorno fa, nelle storie su Instagram, aveva sorpreso tutti rispondendo alla domanda di un suo fan, lasciando tutti a bocca aperta. «Chi è il grande amore della mia vita? Lo saprò quando sarò più grande», questa la pillola di saggezza della showgirl che non ha voluto sbilanciarsi su preferenze tra i grandi amori della sua vita: Maxi Lopez e Mauro Icardi. Nessuna scelta tra i due, dunque, ma avnti con la sua vita di donna in carriera e mamma affettuosa. E poche ore fa, sempre su Instagram, ha rivelato: «In questo periodo sto conoscendo me stessa», facendo intendere di non aver nessun flirt. Anche se, a distanza di poche ore, ecco spuntare al suo fianco uno degli uomini della sua vita. Semplice casualità?

Wanda Nara e Maxi Lopez insieme

Maxi Lopez è giunto in Argentina per far visita ai suoi figli Valentino, Benedicto e Constantino e, perché no, anche a Wanda Nara, sua ex moglie. I due, dopo una separazione burrascosa legata al tradimento con Mauro Icardi, hanno stretto di nuovo un rapporto affettuoso, anche per il bene dei figli. Un legame divenuto sempre più stretto, quando il rapporto con Mauro Icardi ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento e i fan della coppia hanno ritrovato la speranza di rivederli insieme, di nuovo come coppia. In un video finito tra le storie Instagram di Wanda Nara, l'ex Barcellona e Inter si fa sfuggire una frase che ha fatto impazzire i fan. Accennando un mezzo sorriso e con fare scherzoso, lo si sente sussurrare «boluda» all'ex moglie. Un'espressione tipicamente argentina e colloquiale che significa «scema». Proprio come potrebbe capitare in un rapporto tra marito e moglie. Il ritorno di fiamma tra i due sembra davvero essere un'ipotesi azzardata. Ma, si sa, al cuore non si comanda e i fan tornano a sperare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 18:19

